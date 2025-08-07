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Президент США заявил, что работает над дальнейшими санкциями против торговых партнеров РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России.

"Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из РФ, но не против других стран, делающих то же самое.

"Возможно, мы это сделаем (введем пошлины и против других - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил президент США.

Отвечая на вопрос о том, когда в итоге истечет дедлайн, установленный им для украинского урегулирования, Трамп заявил, что это произойдет скоро, не уточнив срок.

"Но мы ведем очень серьезные переговоры", - добавил он, говоря о контактах США и РФ.

Президент США также допустил возможность отмены дополнительных пошлин против Индии при нормализации ситуации на Украине.

"Мы определим это позже", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, отменит ли он эти пошлины в случае решения украинского кризиса.

Дональд Трамп Китай США РФ
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