Лукашенко призвал не дожидаться поражения Украины для урегулирования кризиса

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналу Time, что урегулировать украинский кризис нужно, не дожидаясь поражения Украины. Фрагмент его интервью показал гостелеканал "Первый информационный".

"Поражения у России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном. (...) А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас", - сказал Лукашенко.

"Вот чего надо опасаться, что можете потерять всю Украину. А вообще ее могут разделить: Венгрия кусочек заберет, Польша - она уже руки потирает - Западную Украину прихватить и так далее. И останется какая-то полосочка", - добавил он.

Кроме того, Лукашенко прокомментировал мнения о том, что Россия готовится к войне с НАТО, хочет напасть на страны Балтии и Польшу. "Это глупость полная. Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей - воевать против НАТО. Это глупо было бы. В обозримом будущем - точно. Ну, если вы каких-то глупостей не натворите... Нам всего хватает здесь", - заявил он.