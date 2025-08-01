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Лукашенко посоветовал Трампу "аккуратно подключиться" к переговорам по Украине

Украине он посоветовал "бегом просить" у Путина переговоров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым вести переговоры по урегулированию на Украине вне зависимости от существующих позиций сторон и отмечает, что президент США Дональд Трамп при желании может подключиться к процессу, но "указывать" сторонам не должен.

"Надо садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были. Ну не нравится в Беларуси, да хоть на Луну, куда угодно. Но надо садиться за стол и разговаривать, а не бросать камни друг в друга", - сказал Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Валааме. Трансляцию вел телеканал "Россия-24".

"Украинцев ошибка, я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного", - подчеркнул Лукашенко. Он пояснил, что речь о кардинальных расхождениях между тем, что предлагают украинская и российская стороны. "Это за столом переговоров решается", - отметил белорусский президент.

"Украина сегодня бегом должна просить: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся, - считает он. - В противном случае через месяц, полтора, два там уже даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, вернут и пойдут дальше".

"Если Трамп хочет мира на Украине, он должен аккуратно подключаться к урегулированию. Указывать не получится", - добавил он.

"Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем: если нужно, он всегда скажет и подключит Беларусь к процессу", - отметил Лукашенко.

"Мы очень благодарны Александру Григорьевичу (Лукашенко) и Белоруссии за ту поддержку, помощь, которую нам Белоруссия и ее президент оказывают", - сказал Путин.

"Мы в постоянном контакте, я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах этого переговорного процесса, но и все обмены у нас происходят на территории Белоруссии", - подчеркнул глава российского государства.

Он напомнил, что переговорный процесс по Украине начался в 2022 году в Белоруссии. "Мы знаем позицию Александра Григорьевича, всего белорусского руководства, да и белорусского народа, который стремится к тому, чтобы между двумя нашими странами, между Россией и Украиной быстрее наступил мир. Александр Григорьевич принимает в этом прямое, самое активное участие", - заключил Путин.

Президенты напомнили, что Минск трижды становился площадкой переговоров между Россией и Украиной. Сейчас Белоруссия активно задействована в процессе обмена пленными и телами погибших военных.

Александр Лукашенко Дональд Трамп США Украина Белоруссия Владимир Путин
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