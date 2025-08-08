Поиск

США отменяют ограничения на сотрудничество с Азербайджаном в области обороны

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил об отмене ограничений на сотрудничество в сфере обороны между Вашингтоном и Баку.

"Мы также снимаем ограничения на оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами", - сказал Трамп на церемонии подписания в Вашингтоне рамочного соглашения о мирном урегулировании между Азербайджаном и Арменией.

Комментируя отмену ограничений, Трамп назвал этот шаг "большим делом".

