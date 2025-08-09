Пашинян заявил, что "Дорога Трампа" предоставит России железнодорожную связь с Ираном

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия и Иран получат железнодорожную связь в результате разблокирования региональных транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и реализации проекта "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP), заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Дорога Трампа" - это инвестиционная программа, в рамках которой будут осуществлены инвестиции в проект "Перекресток мира" (разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном). Это станет самой крупной инвестпрограммой в истории Армении. Это новая глобальная дорога с Востока на Запад, с Севера на Юг, что станет существенным фактором стабильности и мира в нашем регионе", - сказал Пашинян армянским журналистам в Вашингтоне.

По его словам, в результате реализации этих проектов Иран получит железнодорожную связи до Черного моря. "Это беспрецедентное событие. Также Россия получит железнодорожную связь через наш регион в Иран", - отметил Пашинян. Он подчеркнул, что речь идет не только о железной дороге, а также "о прокладке по южной территории Армении газопровода, нефтепровода, ЛЭП, интернет-кабелей".

В пятницу в Вашингтоне президенты Армении, США и Азербайджана Никол Пашинян, Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой среди прочего говорится, что Ереван будет работать с Вашингтоном и совместно определенными третьими сторонами над выработкой рамок транспортного проекта "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на армянской территории.

Кроме того, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.