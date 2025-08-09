Алиев заявил, что подписание мирного соглашения с Арменией не должно затянуться

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что подписание мирного договора между Баку и Ереваном не затянется.

"Считаю, не стоит терять времени. Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться", - сказал Алиев в Вашингтоне в интервью азербайджанским телеканалам.

Он отметил, что считает 8 августа историческим днем в межгосударственных отношениях Азербайджана и Армении.

"Безусловно, произошедшее сегодня (8 августа в Вашингтоне - ИФ) между Азербайджаном и Арменией также будет очень важно для всего региона, для всех тех, кто хочет мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - добавил азербайджанский лидер.