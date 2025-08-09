Поиск

Алиев заявил, что подписание мирного соглашения с Арменией не должно затянуться

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что подписание мирного договора между Баку и Ереваном не затянется.

В миреПрезиденты Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликтаПрезиденты Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликтаЧитать подробнее

"Считаю, не стоит терять времени. Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться", - сказал Алиев в Вашингтоне в интервью азербайджанским телеканалам.

Он отметил, что считает 8 августа историческим днем в межгосударственных отношениях Азербайджана и Армении.

"Безусловно, произошедшее сегодня (8 августа в Вашингтоне - ИФ) между Азербайджаном и Арменией также будет очень важно для всего региона, для всех тех, кто хочет мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - добавил азербайджанский лидер.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения Никол Пашинян мирное соглашение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян заявил, что "Дорога Трампа" предоставит России железнодорожную связь с Ираном

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Президенты Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Президенты Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Трамп в скором времени объявит место встречи с Путиным

Президент США заявил, что приближается разрешение украинского кризиса

Трамп заявил о возможности "обмена территориями" при украинском урегулировании

Армения и Азербайджан в Вашингтоне парафируют соглашение о мире

Что произошло за день: пятница, 8 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });