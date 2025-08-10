Поиск

Магнитная буря на Земле завершилась

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Геомагнитная обстановка на Земле стабилизировалась, в ближайшие несколько суток сильных геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили в воскресенье в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"По состоянию на утро 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась. На настоящий момент геомагнитные индексы уже около 10 часов находятся в зеленой зоне", - говорится в ее сообщении.

По данным специалистов, прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2.0, что стало самым сильным значением с 13-14 июня этого года.

В ближайшие 2-3 суток повтора столь же сильных событий не ожидается, сообщают ученые. При этом они отмечают, что Земля продолжает находиться в зоне действия наблюдающихся на Солнце корональных дыр.

"Сохраняются риски геомагнитных возмущений, которые будут присутствовать до середины будущей недели, когда из-за вращения Солнца корональные дыры переместятся к западному краю звезды, откуда перестанут оказывать влияние на Землю", - сообщают специалисты.

В четверг, 7 августа специалисты лаборатории сообщали об ухудшении геомагнитного фона почти на неделю.

