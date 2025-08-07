Поиск

Магнитная буря накроет Землю почти на неделю

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - На Земле в течение недели ожидается ухудшение геомагнитной обстановки из-за крупной корональной дыры на Солнце, сильнейшая за последние два месяца магнитная буря начнется в пятницу, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Начало ухудшения геомагнитной обстановки ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу, так как за несколько часов до прихода плазменного облака Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры, что приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю", - говорится в сообщении.

По последним расчетам, момент прилета к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ожидалось ранее.

"Так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов, ранее предполагалось, что касание планеты либо вообще не произойдет, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества. После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее", - сказано в сообщении.

"На настоящий момент приход плазмы к Земле ожидается уже завтра, 8 числа, около 7 утра по московскому времени. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда последний раз была зарегистрирована буря такого уровня", - информирует лаборатория.

Согласно шкале космической погоды, события данного масштаба считаются средними, но способны воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах, приводить к отличиям орбитального сноса космических аппаратов от прогнозируемого и влиять на распространения радиоволн, говорится в сообщении.

По данным специалистов, "полярные сияния при бурях такого уровня обычно видны до широт 60 градусов, но иногда спускаются до широты 50 градусов".

