Израиль выбрал кандидатов для послевоенного управления сектором Газа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - По разработанному Израилем плану в послевоенном секторе Газа будет создана гражданская администрация, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции для иностранных СМИ.

"Газа будет демилитаризована; Израиль будет нести главную ответственность за обеспечение безопасности; на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих вторжений террористов; в Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем", - перечислил Нетаньяху тезисы этого плана.

Он повторил, что Израиль не намерен "оставаться в Газе, это не наша цель".

Премьер отметил, что Израиль определил "несколько кандидатов" для создания "переходной администрации" в секторе Газа.

"Есть несколько кандидатов, о которых мы говорим, несколько вариантов. Но никто не войдет туда, пока мы не покончим с ХАМАС", - подчеркнул он.

При этом Нетаньяху заявил иностранным журналистам, что Палестинская национальная администрация (ПНА) не является приемлемым вариантом для участия в послевоенном восстановлении сектора Газа, обвинив ее в содействии террористической деятельности против Израиля.

Израильским СМИ он затем отдельно пояснил, что ПНА в конечном счете преследует ту же цель, что и ХАМАС, - уничтожить Израиль, но стремится достичь этого, сначала используя международные организации, такие как ООН и Международный уголовный суд, чтобы заставить Израиль отступить к "незащищаемым границам", а затем перейти в наступление, сообщила The Times of Israel.