Главы МИД ряда стран привали Израиль отказаться от новой военной операции в Газе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Австралия, Германия, Италия, Новая Зеландия и Великобритания выступили против решения израильских властей о проведении новой военной операции в секторе Газа, следует из распространенного совместного заявления глав МИД пяти стран.

"Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Соединенного Королевства решительно отвергают решение израильского кабинета безопасности от 8 августа начать дополнительную крупномасштабную военную операцию в Газе", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что эти планы нарушают международное гуманитарное право, ведут к усугублению катастрофической гуманитарной ситуации в палестинском анклаве и ставят под угрозу жизни израильских заложников.

"Мы настоятельно призываем стороны и международное сообщество приложить все усилия, чтобы, наконец, положить конец этому ужасному конфликту сейчас посредством немедленного и постоянного прекращения огня", - подчеркнули министры.

Они считают, что это позволит "обеспечить массовую, немедленную и беспрепятственную гуманитарную помощь, поскольку в Газе разворачивается наихудший сценарий массового голода".

Одновременно главы МИД потребовали от палестинского движения ХАМАС "освобождения всех заложников без дальнейших задержек и предварительных условий".

Министры сделали акцент на том, что "политическое урегулирование, основанное на согласованном решении о создании двух государств, требует полной демилитаризации ХАМАС и его исключения из любой формы управления в секторе Газа, где центральную роль должна играть Палестинская национальная администрация".

Ранее кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа, который канцелярия премьера назвала планом "уничтожения ХАМАС". В израильском руководстве отметили, что считают своей целью и "полный контроль над безопасностью в секторе Газа".

Нетаньяху накануне уточнил: "Мы не хотим его удерживать. Мы хотим создать зону безопасности и не хотим им управлять. Мы хотим передать управление арабским силам, которые будут управлять им должным образом и не будут представлять для нас угрозу".