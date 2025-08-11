Поиск

Канада намерена присоединиться к новому "потолку" цен на нефть РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Канада собирается наряду с ЕС и Британией принять новый "потолок" цен на российскую нефть в размере $47,6 за баррель, говорится в пресс-релизе канадского правительства.

Согласно документу, эти действия идут в русле политики премьера Канады Марка Карни по поддержке Украины.

Совет ЕС утвердил 18 июля 18-й пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении РФ, который включает снижение потолка цены на российскую нефть до $47,6 за баррель. В тот же день Великобритания объявила о снижении вместе с Евросоюзом потолка цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель.

22 июля представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что ЕС добивается присоединения всех стран G7 к объявленному им новому "потолку" цен на нефть РФ, ведут обсуждения с ними этого вопроса, но пока Брюссель не достиг своей цели.

ЕС Канада
