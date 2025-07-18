Лондон снизит price cap на нефть из РФ до $47,6/барр. со 2 сентября, для нефтепродуктов параметры не меняются

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Великобритания намерена снизить "ценовой потолок" (price cap) на российскую нефть до $47,6 за баррель со 2 сентября, говорится в документе британского Минфина.

Заключенные до этого дня контракты при старом "потолке" в $60 за баррель должны быть исполнены в течение 45 дней, до 17 октября.

Параметры price cap на нефтепродукты остаются прежними: $100 за баррель для тех, что торгуются с премией к нефти (например, бензин или дизельное топливо), $45 за баррель - для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (например, мазут).

Как сообщалось, в пятницу Евросоюз объявил, что в утвержденный 18-й пакет санкций против РФ будет включена корректировка "ценового потолка" на российскую нефть - с $60 до $47,6 за баррель. Чуть позднее об аналогичной мере объявили власти Великобритании.

Price cap ("потолок цен") введен странами G7 и ЕС и разрешает компаниям этих стран перевозить российскую нефть только в том случае, если она продается по цене не выше установленного ими "потолка".

Международное энергетическое агентство (МЭА) в мае констатировало, что на фоне падения мировых цен на нефть стоимость российской Urals опустилась ниже $60 за баррель, что открыло возможности фрахтовать обычные суда и использовать услуги по доставке и страхованию, соответствующие санкциям. Это спровоцировало в Европе обсуждения корректировки "ценового потолка", однако эти планы сдвинули на фоне роста котировок из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По данным Argus, в первой половине июля российская нефть в западных портах - по котировкам Urals FOB Primorsk и Urals FOB Novorossiysk - снова торгуется ниже "ценового потолка" - в среднем $58,66 за баррель и $58,86 за баррель соответственно.