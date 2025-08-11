Поиск

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор
Фото: Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Колумбийский сенатор от правой партии "Демократический центр" Мигель Урибе Турбай, считавшийся возможным кандидатом в президенты на выборах 2026 года, умер в понедельник от ран, полученных при покушении в июне, сообщают западные СМИ.

Во время выступления в Боготе 7 июня его ранили в голову. Два месяца врачи боролись за жизнь сенатора, но не смогли спасти его: он скончался на 39-м году жизни.

В начале августа сообщалось, что под подозрения в нападении попала группировка "Вторая Маркеталия", созданная выходцами из леворадикальных и теперь расформированных Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК).

Урибе родился в семье политиков: его дед Хулио Сесар Турбай Айяла был президентом Колумбии с 1978 до 1982 год. Сам Урибе начал свой политический путь с депутата партии "Демократический центр", став известным после жесткой критики администрации первого левого президента Колумбии Густаво Петро (занимает должность с 7 августа 2022 года).

Участвовал в парламентских выборах 2022 года, по итогам которых был избран в Сенат Колумбии - верхнюю палату парламента.

Колумбия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

На юге Европы установилась экстремальная жара

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 августа

Израиль выбрал кандидатов для послевоенного управления сектором Газа

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике
Обострение палестино-израильского конфликта

Пять журналистов погибли в городе Газа в результате удара Израиля

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6939 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });