Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Фото: Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Колумбийский сенатор от правой партии "Демократический центр" Мигель Урибе Турбай, считавшийся возможным кандидатом в президенты на выборах 2026 года, умер в понедельник от ран, полученных при покушении в июне, сообщают западные СМИ.

Во время выступления в Боготе 7 июня его ранили в голову. Два месяца врачи боролись за жизнь сенатора, но не смогли спасти его: он скончался на 39-м году жизни.

В начале августа сообщалось, что под подозрения в нападении попала группировка "Вторая Маркеталия", созданная выходцами из леворадикальных и теперь расформированных Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК).

Урибе родился в семье политиков: его дед Хулио Сесар Турбай Айяла был президентом Колумбии с 1978 до 1982 год. Сам Урибе начал свой политический путь с депутата партии "Демократический центр", став известным после жесткой критики администрации первого левого президента Колумбии Густаво Петро (занимает должность с 7 августа 2022 года).

Участвовал в парламентских выборах 2022 года, по итогам которых был избран в Сенат Колумбии - верхнюю палату парламента.