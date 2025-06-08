Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который считается возможным кандидатом в президенты страны на выборах в мае 2026 года, было совершено нападение во время его выступления на предвыборном митинге в Боготе в субботу, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По оценкам агентства, основанным на фотографиях с места происшествия, Урибе получил ранение в голову.

Нападавший был ранен охранником сенатора и задержан, сообщений о мотивах его поступка пока нет, пишет АР, факт задержания подтвердил мэр Боготы Карлос Галан в социальных сетях.

Возглавляемая Урибе правая партия "Демократический центр" опубликовала заявление, в котором назвала произошедшее "неприемлемым актом насилия".

Официальных сообщений о состоянии здоровья сенатора пока не поступало, колумбийские СМИ сообщают, что он в критическом состоянии.

Госсекретарь США Марко Рубио распространил заявление, осуждающее нападение на сенатора.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают попытку убийства сенатора Мигеля Урибе. Это является прямой угрозой демократии и результатом агрессивной левой риторики, исходящей от высших эшелонов колумбийского правительства", - говорится в заявлении.

Рубио добавил: "Колумбия, которая своими глазами видела прогресс в укреплении безопасности и демократии за последние несколько десятилетий, не может позволить себе вернуться к мрачным дням политического насилия".