Поиск

Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе

Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе
Колумбийский сенатор Мигель Урибе
Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который считается возможным кандидатом в президенты страны на выборах в мае 2026 года, было совершено нападение во время его выступления на предвыборном митинге в Боготе в субботу, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По оценкам агентства, основанным на фотографиях с места происшествия, Урибе получил ранение в голову.

Нападавший был ранен охранником сенатора и задержан, сообщений о мотивах его поступка пока нет, пишет АР, факт задержания подтвердил мэр Боготы Карлос Галан в социальных сетях.

Возглавляемая Урибе правая партия "Демократический центр" опубликовала заявление, в котором назвала произошедшее "неприемлемым актом насилия".

Официальных сообщений о состоянии здоровья сенатора пока не поступало, колумбийские СМИ сообщают, что он в критическом состоянии.

Госсекретарь США Марко Рубио распространил заявление, осуждающее нападение на сенатора.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают попытку убийства сенатора Мигеля Урибе. Это является прямой угрозой демократии и результатом агрессивной левой риторики, исходящей от высших эшелонов колумбийского правительства", - говорится в заявлении.

Рубио добавил: "Колумбия, которая своими глазами видела прогресс в укреплении безопасности и демократии за последние несколько десятилетий, не может позволить себе вернуться к мрачным дням политического насилия".

Колумбия Мигель Урибе Богота
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Экс-президент Киргизии Атамбаев выразил готовность предстать перед судом в Гааге

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Что случилось этой ночью: суббота, 7 июня

Американо-китайские торговые переговоры запланированы на понедельник в Лондоне

Американо-китайские торговые переговоры запланированы на понедельник в Лондоне

Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков

Трамп подписал указы для развития беспилотной авиации в США

Трамп заявил, что удары ВСУ по аэродромам дали РФ предлог для жесткого ответа

Трамп заявил, что удары ВСУ по аэродромам дали РФ предлог для жесткого ответа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6514 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });