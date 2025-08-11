Поиск

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

GPT-5, виновник гибели морских звезд, а также мРНК-вакцина против плазмодия в комарах

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Hendrik Schmidt-Pool/Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- OpenAI представила GPT-5 – новую флагманскую систему языковых моделей, которая придет на смену моделям предыдущего поколения. GPT-5 показывает высокие результаты в бенчмарках по программированию и решению научных задач уровня PhD. Одним из главных достижений в GPT-5 стало существенное снижение уровня галлюцинаций – склонности моделей выдумывать несуществующую информацию в ответах. Столкнувшись с невыполнимой задачей, она с большей вероятностью признает свою неспособность ее решить, вместо того чтобы выдумывать решение.

- У непримечательного малого тела 2000 OG44 ученые нашли временный хвост и определили, что перед ними проснувшаяся комета из Облака Оорта. Оно находится на расстоянии от тысячи до ста тысяч астрономических единиц от Солнца и содержит тела, оставшиеся после формирования нашей планетной системы. Объект 2000 OG44 в настоящее время находится на орбите, соответствующей кометам семейства Юпитера. Возник объект в Облаке Оорта, после чего попал во внутреннюю Солнечную систему и оказался гравитационно связан с Юпитером от ста до 750 тысяч лет назад. Комета каждые сорок тысяч лет входит в период сближений с Юпитером. Период ее жизни на текущей орбите заметно больше, чем у типичных комет семейства Юпитера.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Австралийские биологи создали мРНК вакцину, которая блокирует передачу малярийного плазмодия от комара к человеку. Препарат препятствует образованию белкового комплекса малярийного плазмодия, образующегося в процессе его полового размножения в комарах. Такие вакцины вводят человеку, но размножение плазмодия нарушается именно в организме комара, когда он пьет кровь с антителами. Об эффективности вакцины говорить пока еще рано – препарат находится на стадии доклинических исследований.

- После долгих лет поисков биологи наконец определили возбудителя так называемой истощающей болезни морских звезд, вспышка которой с 2013 года погубила миллиарды этих иглокожих у тихоокеанского побережья Северной Америки. Иглокожие переставали питаться, демонстрировали вялое поведение, покрывались белыми пятнами и приобретали сдутый вид, а их лучи скручивались и отваливались. В итоге заболевшие особи распадались на части и умирали. Виновником тому оказалась бактерия Vibrio pectenicida, ранее известная как патоген личинок двустворчатых моллюсков. Похоже, что в благоприятной среде морские звезды могут переносить незначительное присутствие V. pectenicida в своем организме, не болея, но если условия способствуют росту патогена или снижают иммунитет хозяина, у этих иглокожих развивается истощающая болезнь.

- Последний общий предок всех современных приматов, который жил на территории Северной Америки 66 млн лет назад (то есть на границе мела и палеогена), населял область с влажным континентальным климатом с холодной зимой и жарким летом. Результаты исследования палеонтологов из Редингского университета опровергают гипотезу, согласно которой приматы появились и провели большую часть эволюционной истории в тропических лесах. Большинство современных приматов живут в тропиках или субтропиках, и лишь немногие представители отряда освоили регионы с умеренным и континентальным климатом. К их числу относятся, например, люди (Homo sapiens) и японские макаки (Macaca fuscata).

- В пилотном клиническом эксперименте донорские островковые клетки прижились и функционировали в организме пациента с диабетом на протяжении 12 недель наблюдения без признаков отторжения – и без иммуносупрессивной терапии.

- Ученые из США выяснили, что образование ГАМКергических интернейронов (отвечают за торможение) в мозге плода зависит от микроглии (клетки иммунной системы головного мозга), которая выделяет инсулиноподобный фактор роста 1.

- Химики синтезировали мотор, который закручивал углеродные цепочки вокруг друг друга, и полученный цикл с несколькими перекрестьями ученые превратили в топологически связанную молекулу – катенан (молекула, в которой два или более колец сцеплены механически, как звенья цепи). Ученые синтезировали молекулярный мотор, в котором две лопасти были соединены не только двойной связью, но и двумя углеродными цепочками. Эти две цепочки ученые решили завязать за счет движения лопастей. Таким образом, с помощью молекулярной машины химики получили два механически связанных между собой углеродных цикла. Ранее использовать молекулярные машины для направленного синтеза химики не умели.

- Некоторые неизвестные науке виды прячутся в совершенно неожиданных местах, буквально у нас под носом. N+1 рассказал о семи таких местах и о необычных созданиях, которых ученые там нашли.

- Июльский дайджест литературных новинок – почему стоит обратить внимание именно на эти книги, рассказал научный журналист Дмитрий Борисов.

N+1 Дайджест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

На юге Европы установилась экстремальная жара

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6940 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });