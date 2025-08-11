Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

GPT-5, виновник гибели морских звезд, а также мРНК-вакцина против плазмодия в комарах

Фото: Hendrik Schmidt-Pool/Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- OpenAI представила GPT-5 – новую флагманскую систему языковых моделей, которая придет на смену моделям предыдущего поколения. GPT-5 показывает высокие результаты в бенчмарках по программированию и решению научных задач уровня PhD. Одним из главных достижений в GPT-5 стало существенное снижение уровня галлюцинаций – склонности моделей выдумывать несуществующую информацию в ответах. Столкнувшись с невыполнимой задачей, она с большей вероятностью признает свою неспособность ее решить, вместо того чтобы выдумывать решение.

- У непримечательного малого тела 2000 OG44 ученые нашли временный хвост и определили, что перед ними проснувшаяся комета из Облака Оорта. Оно находится на расстоянии от тысячи до ста тысяч астрономических единиц от Солнца и содержит тела, оставшиеся после формирования нашей планетной системы. Объект 2000 OG44 в настоящее время находится на орбите, соответствующей кометам семейства Юпитера. Возник объект в Облаке Оорта, после чего попал во внутреннюю Солнечную систему и оказался гравитационно связан с Юпитером от ста до 750 тысяч лет назад. Комета каждые сорок тысяч лет входит в период сближений с Юпитером. Период ее жизни на текущей орбите заметно больше, чем у типичных комет семейства Юпитера.

- Австралийские биологи создали мРНК вакцину, которая блокирует передачу малярийного плазмодия от комара к человеку. Препарат препятствует образованию белкового комплекса малярийного плазмодия, образующегося в процессе его полового размножения в комарах. Такие вакцины вводят человеку, но размножение плазмодия нарушается именно в организме комара, когда он пьет кровь с антителами. Об эффективности вакцины говорить пока еще рано – препарат находится на стадии доклинических исследований.

- После долгих лет поисков биологи наконец определили возбудителя так называемой истощающей болезни морских звезд, вспышка которой с 2013 года погубила миллиарды этих иглокожих у тихоокеанского побережья Северной Америки. Иглокожие переставали питаться, демонстрировали вялое поведение, покрывались белыми пятнами и приобретали сдутый вид, а их лучи скручивались и отваливались. В итоге заболевшие особи распадались на части и умирали. Виновником тому оказалась бактерия Vibrio pectenicida, ранее известная как патоген личинок двустворчатых моллюсков. Похоже, что в благоприятной среде морские звезды могут переносить незначительное присутствие V. pectenicida в своем организме, не болея, но если условия способствуют росту патогена или снижают иммунитет хозяина, у этих иглокожих развивается истощающая болезнь.

- Последний общий предок всех современных приматов, который жил на территории Северной Америки 66 млн лет назад (то есть на границе мела и палеогена), населял область с влажным континентальным климатом с холодной зимой и жарким летом. Результаты исследования палеонтологов из Редингского университета опровергают гипотезу, согласно которой приматы появились и провели большую часть эволюционной истории в тропических лесах. Большинство современных приматов живут в тропиках или субтропиках, и лишь немногие представители отряда освоили регионы с умеренным и континентальным климатом. К их числу относятся, например, люди (Homo sapiens) и японские макаки (Macaca fuscata).

- В пилотном клиническом эксперименте донорские островковые клетки прижились и функционировали в организме пациента с диабетом на протяжении 12 недель наблюдения без признаков отторжения – и без иммуносупрессивной терапии.

- Ученые из США выяснили, что образование ГАМКергических интернейронов (отвечают за торможение) в мозге плода зависит от микроглии (клетки иммунной системы головного мозга), которая выделяет инсулиноподобный фактор роста 1.

- Химики синтезировали мотор, который закручивал углеродные цепочки вокруг друг друга, и полученный цикл с несколькими перекрестьями ученые превратили в топологически связанную молекулу – катенан (молекула, в которой два или более колец сцеплены механически, как звенья цепи). Ученые синтезировали молекулярный мотор, в котором две лопасти были соединены не только двойной связью, но и двумя углеродными цепочками. Эти две цепочки ученые решили завязать за счет движения лопастей. Таким образом, с помощью молекулярной машины химики получили два механически связанных между собой углеродных цикла. Ранее использовать молекулярные машины для направленного синтеза химики не умели.

