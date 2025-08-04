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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Австралийский гигантский палочник нового вида, сингапурская фабрика тараканов-киборгов, а также важность первой помощи с непрямого массажа сердца

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Инженеры из Сингапура автоматизировали процесс превращения больших мадагаскарских тараканов в дистанционно управляемых киборгов. Для электростимуляции инженеры изготовили 3D-печатные миниатюрные биполярные электроды с острой микроиглой для прокалывания мембраны и крючком для фиксации внутри тела насекомого. Сама "фабрика киборгов" – это автоматический комплекс, состоящий из фиксатора для насекомого, промышленного манипулятора с захватом и системы компьютерного зрения на основе камеры глубины Intel RealSense. Для обездвиживания тараканов используется углекислый газ. Весь процесс занимает чуть больше минуты, что открывает возможность для быстрого производства целого роя.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Около 15 лет назад в североамериканских лесах начали появляться древесные грибы лимонные вешенки (Pleurotus citrinopileatus). Эти грибы со съедобными плодовыми телами ярко-желтого цвета широко распространены в лесах Восточной Азии, в том числе российского Дальнего Востока. Здесь они растут на стволах деревьев, в основном лиственных, например, вязов, и разлагают их древесину. Лимонные вешенки уже распространились и в Северной Америке примерно на 2 млн кв. км. Как установили американские микологи, они начали вытеснять аборигенные виды грибов, разлагающих древесину. Результатом этого процесса может стать локальное вымирание аборигенных грибов. Масштабные сдвиги в грибных сообществах могут сказаться на целых лесных экосистемах, и их способности поглощать и удерживать углерод.

- В серии экспериментов японских ученых во время овуляции запах пота женщин был для мужчин гораздо менее неприятным, снижал маркеры стресса и повышал релаксацию, а также улучшал восприятие женских лиц. Это было связано, вероятно, с тремя летучими соединениями - (E)-геранилацетоном, тетрадекановой (миристиновой) кислотой и (Z)-9-гексадеценовой кислотой.

- Физики подсмотрели у рыб-прилипал идею для высокоадгезивной присоски, которая может неинвазивно фиксироваться на мягких тканях, устойчива к воздействию влаги и агрессивного pH и умещается в пищевой капсуле. Воссозданный миниатюрный механический аналог присоски позволил ученым фиксировать микроэлектронику на живых тканях свиней и рыб в условиях жидкой среды и экстремальных pH. Разработку назвали MUSAS, что дословно расшифровывается как "механическая подводная мягкая адгезивная система". Всего ученые провели испытания на 58 свиньях и 8 рыбах, в которых присоска MUSAS показала стабильные показатели адгезивной эффективности и безопасности, и значит уже может быть использована для изучения подводного мира.

- Ученые проанализировали как новые, так и старые данные наблюдений "Джеймса Уэбба" за K2-18b, и наложили новые ограничения на строение экзопланеты, которые плохо вписываются в модель обитаемого тела. K2-18b – это экзопланета с массой около 8,6 массы Земли и радиусом 2,6 радиуса Земли, ее орбита лежит внутри обитаемой зоны красного карлика в 124 световых годах от Солнца. Результаты исследования атмосферы при помощи телескопа показали, что у планеты имеются заметные запасы воды, но в каком именно виде, до конца не ясно. В новых данных также не оказалось следов биомаркеров – диметилсульфида и диметилдисульфида, хотя раньше астрономы их находили.

- Энтомологи обнаружили в туманных тропических лесах на северо-востоке Австралии неизвестный ранее вид очень крупных палочниковсамых тяжелых в Австралии. Он получил название Acrophylla alta. Этот вид пока известен всего по трем самкам, они достигают 410-425 мм в длину (с вытянутыми ногами) и весят до 44 гр, что потенциально делает A. alta самым тяжелым насекомым Австралии. Ни одного самца пока не нашли. Скорее всего, как это часто бывает у палочников, они намного тоньше и мельче самок и не выглядят как представители одного с ними вида.

- Исследователи привлекли профессионального татуировщика и проанализировали фотографии татуировок на мумифицированном теле знатной пазырыкской женщины. Пазырыкская культура (название происходит от долины Пазырык) существовала на Алтае в VI–III веках до нашей эры, то есть в раннем железном веке. Как выяснилось, татуировки на правой и левой руках отличались качеством своего исполнения. Возможно, их делали два разных мастера, или же один человек, но в разные периоды своего профессионального становления. На левом предплечье женщины изображена хищная птица, вцепившаяся в падающего оленя или лося. На большом пальце этой руки имеется изображение птицы – вероятно, петуха, а на безымянном –лотос. На правой руке запечатлена композиция из двух тигров и барса, которые атакуют оленя и лося.

- Израильские медики обнаружили, что чаще реанимацию начинали с освобождения дыхательных путей и при таком подходе выживаемость спортсменов была ниже, чем когда реанимацию сразу начинали с компрессии грудной клетки. На изучение записей с 45 соревнований, на которых спортсменам стало плохо, израильских медиков сподвиг случай с матча чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Они усомнились, что товарищи по команде правильно оказывали помощь Кристиану Эриксену, у которого остановилось сердце. Хотя Американская кардиологическая ассоциация внесла исправление в порядок реанимационных мероприятий еще 15 лет назад, все еще бытует мнение, что необходимо начинать реанимацию именно с очищения дыхательных путей.

- Августовское небо щедро на поводы выбраться за город с телескопом. Этот месяц побалует нас метеорным потоком Персеиды, мини-парадом планет и, возможно, появлением новой звезды в Северной Короне.

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