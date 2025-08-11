Моди обсудил по телефону с Зеленским ситуацию на Украине и сотрудничество

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в понедельник телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Times of India со ссылкой на пресс-службу индийского правительства.

"Лидеры обсудили прогресс в двустороннем партнерстве Индии и Украины, обсудили способы усиления сотрудничества в сферах, которые представляют общий интерес", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Моди подтвердил "твердую и последовательную позицию Индии в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине".

8 августа премьер Индии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. "Провел очень хороший и детальный разговор с моим другом президентом Путиным. Я поблагодарил его за то, что он рассказал о развитии обстановки на Украине за последнее время", - написал Моди в соцсети X.