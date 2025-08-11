Поиск

Макрон считает катастрофой план Нетаньяху оккупировать город Газу

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что сожалеет о милитаристских устремлениях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и отдаёт приоритет "миссии по стабилизации под мандатом ООН".

По информации Le Figaro, Макрон вновь выдвинул своё предложение об ооновской миссии для обеспечения безопасности сектора Газа, осудив "предсказанную катастрофу" и "стремление к перманентной войне" после объявления израильского плана захвата города Газа.

В миреКабинет безопасности Израиля одобрил предложение Нетаньяху об оккупации города ГазаЧитать подробнее

Как сообщает Елисейский дворец, цитируя президента Франции, этот план расширения операции в городе Газа и лагерях аль-Маваси и повторной оккупации Израилем палестинской территории "представляет собой предсказанную катастрофу беспрецедентной серьёзности и стремление к перманентной войне".

Le Figaro отмечает, что французский президент впервые отреагировал на планы Нетаньяху взять под контроль город Газу и атаковать последние бастионы ХАМАС. Издание также приводит слова главы правительства Израиля, заявившего, что решение, которое он предлагает, является "лучшим средством покончить с войной" против ХАМАС в Газе.

Макрон предложил создать "международную коалицию под мандатом ООН", приоритетом которой будет "борьба с терроризмом, стабилизация ситуации в секторе Газа, поддержка её населения и установление системы управления миром и стабильностью".

Идея такой миссии была выдвинута 30 июля на конференции ООН, по итогам которой 17 стран, включая Катар и Египет, приняли декларацию, напоминает издание. Было решено, что эта миссия будет направлена, в частности, на защиту гражданского населения, "поддержку передачи ответственности за безопасность" Палестинской национальной администрации и предоставление "гарантий безопасности Палестине и Израилю, включая мониторинг" будущего режима прекращения огня.

"Совет Безопасности должен теперь работать над созданием этой миссии и предоставлением ей мандата. Я поручил своим командам безотлагательно проработать этот вопрос с нашими партнёрами", - заключил президент Франции.

Франция Эммануэль Макрон Израиль Биньямин Нетаньяху Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

На юге Европы установилась экстремальная жара

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });