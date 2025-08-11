Макрон считает катастрофой план Нетаньяху оккупировать город Газу

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что сожалеет о милитаристских устремлениях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и отдаёт приоритет "миссии по стабилизации под мандатом ООН".

По информации Le Figaro, Макрон вновь выдвинул своё предложение об ооновской миссии для обеспечения безопасности сектора Газа, осудив "предсказанную катастрофу" и "стремление к перманентной войне" после объявления израильского плана захвата города Газа.

Как сообщает Елисейский дворец, цитируя президента Франции, этот план расширения операции в городе Газа и лагерях аль-Маваси и повторной оккупации Израилем палестинской территории "представляет собой предсказанную катастрофу беспрецедентной серьёзности и стремление к перманентной войне".

Le Figaro отмечает, что французский президент впервые отреагировал на планы Нетаньяху взять под контроль город Газу и атаковать последние бастионы ХАМАС. Издание также приводит слова главы правительства Израиля, заявившего, что решение, которое он предлагает, является "лучшим средством покончить с войной" против ХАМАС в Газе.

Макрон предложил создать "международную коалицию под мандатом ООН", приоритетом которой будет "борьба с терроризмом, стабилизация ситуации в секторе Газа, поддержка её населения и установление системы управления миром и стабильностью".

Идея такой миссии была выдвинута 30 июля на конференции ООН, по итогам которой 17 стран, включая Катар и Египет, приняли декларацию, напоминает издание. Было решено, что эта миссия будет направлена, в частности, на защиту гражданского населения, "поддержку передачи ответственности за безопасность" Палестинской национальной администрации и предоставление "гарантий безопасности Палестине и Израилю, включая мониторинг" будущего режима прекращения огня.

"Совет Безопасности должен теперь работать над созданием этой миссии и предоставлением ей мандата. Я поручил своим командам безотлагательно проработать этот вопрос с нашими партнёрами", - заключил президент Франции.