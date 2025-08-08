Поиск

Кабинет безопасности Израиля одобрил предложение Нетаньяху об оккупации города Газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по захвату Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) города Газа, сообщила газета The Times of Israel.

Обострение палестино-израильского конфликта

В распространенном канцелярией заявлении говорится, в частности, о решении кабинета министров поддержать "предложение Нетаньяху победить ХАМАС", пишет издание.

Оно отмечает, что "большинство членов кабинета также поддержали список из пяти принципов, которые Израиль потребует в обмен на прекращение войны с ХАМАС".

В списке принципов - разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора, контроль над безопасностью в секторе со стороны Израиля и формирование гражданского правительства без участия ХАМАС или Палестинской национальной администрации.

Портал Axios, комментируя решение кабинета безопасности, отмечает, что оно "является первым этапом наступления, которое может включать оккупацию всего сектора Газа ЦАХАЛ".

В то ж время Нетаньяху заявил накануне, что Израиль не намерен присоединять к себе сектор Газа.

В интервью Fox News он уточнил: "Мы не хотим его удерживать. Мы хотим создать зону безопасности и не хотим им управлять. Мы хотим передать управление арабским силам, которые будут управлять им должным образом и не будут представлять для нас угрозу".

