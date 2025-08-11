Поиск

Министр иностранных дел Армении обсудил с Каллас развитие партнерства с ЕС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вопросы партнерства между Арменией и ЕС обсудил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с глава европейской дипломатии Каей Каллас, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство в понедельник.

"Касаясь соглашений, достигнутых в Вашингтоне 8 августа, Мирзоян подчеркнул важность парафирования мирного договора между Арменией и Азербайджаном как наиболее значимого этапа, достигнутого на данный момент в процессе нормализации отношений между двумя странами", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Мирзоян отметил, что достигнутая договоренность о разблокировке региональных коммуникаций, в частности реализация проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", окажет значительное влияние на расширение взаимосвязанности на Южном Кавказе и за его пределами.

"Собеседники также обсудили вопросы развития партнерства между Арменией и ЕС и важность обеспечения инклюзивности региональных программ", - отметили в МИД.

Мирзоян также провел телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

Он подробно представил соглашения от 8 августа в Вашингтоне. "Стороны обменялись мнениями о беспрецедентных возможностях для увеличения взаимосвязанности стран региона и их партнеров за его пределами, которые могут открыться в результате реализации договоренности о разблокировке региональных коммуникаций", - отметили в МИД.

