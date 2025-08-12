Поиск

Китай отложил на 90 дней введение экспортного контроля для 28 компаний из США

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китай приостановил на три месяца введения мер экспортного контроля для 28 американских компаний в соответствии с договоренностями, достигнутыми на торговых переговорах между странами, сообщило министерство коммерции КНР.

"В целях реализации консенсуса, достигнутого на китайско-американских экономических и торговых переговорах на высоком уровне, было решено, что, начиная с 12 августа 2025 года, вышеупомянутые меры будут по-прежнему приостановлены на 90 дней", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что при необходимости экспортировать товары двойного назначения для 28 указанных компаний США экспортный оператор должен обратиться в министерство коммерции, которое проведет проверку. Если номенклатура товаров будет соответствовать законам КНР, то будет выдано разрешение на экспорт.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп своим указом от 11 августа отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней - до 10 ноября 2025 года.

В тексте указа уточняется, что продление стало возможным благодаря тому, что на продолжающихся с Китаем переговорах "КНР продолжает предпринимать значительные шаги по исправлению невзаимных торговых соглашений и решению проблем Соединенных Штатов, связанных с вопросами экономики и национальной безопасности".

Срок предыдущей 90-дневной отсрочки введения пошлин истекал во вторник, 12 августа.

