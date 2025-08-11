Трамп продлил паузу на пошлины для Китая еще на 90 дней

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, который еще на 90 дней отложит введение пошлин на китайские товары, сообщает CNBC в понедельник со ссылкой на источники.

"Президент Дональд Трамп подписал указ, который не даст высоким пошлинам на китайские товары вновь вступить в силу еще 90 дней", - заявили телеканалу в Белом доме.

Президент США подписал этот указ за несколько часов до полуночи, когда объявленная ранее пауза для этих пошлин должна была подойти к концу.

CNBC отмечает, что продление паузы - результат раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые прошли в прошлом месяце.

В июле агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана, что китайская и американская сторона поддержали идею продления паузы в введении повышенных пошлин на товары друг друга. Глава американского Минфина Скотт Бессент отмечал, что продление отсрочки на 90 дней - один из рассматриваемых вариантов.

Третий раунд торговых переговоров между делегациями Вашингтона и Пекина состоялся в Стокгольме 28-29 июля. Предыдущие раунды проходили 10-11 мая в Швейцарии и 9 июня в Великобритании.

Ранее Трамп заявлял о подписании торгового соглашения с Китаем. Позже министр торговли США Говард Латник пояснил, что подписание, о котором упоминал Трамп, лишь закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве и Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.