Поиск

Трамп продлил паузу на пошлины для Китая еще на 90 дней

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, который еще на 90 дней отложит введение пошлин на китайские товары, сообщает CNBC в понедельник со ссылкой на источники.

"Президент Дональд Трамп подписал указ, который не даст высоким пошлинам на китайские товары вновь вступить в силу еще 90 дней", - заявили телеканалу в Белом доме.

Президент США подписал этот указ за несколько часов до полуночи, когда объявленная ранее пауза для этих пошлин должна была подойти к концу.

ЭкономикаБессент предупредил Китай о рисках вторичных пошлин из-за покупки нефти из РоссииЧитать подробнее

CNBC отмечает, что продление паузы - результат раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые прошли в прошлом месяце.

В июле агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана, что китайская и американская сторона поддержали идею продления паузы в введении повышенных пошлин на товары друг друга. Глава американского Минфина Скотт Бессент отмечал, что продление отсрочки на 90 дней - один из рассматриваемых вариантов.

Третий раунд торговых переговоров между делегациями Вашингтона и Пекина состоялся в Стокгольме 28-29 июля. Предыдущие раунды проходили 10-11 мая в Швейцарии и 9 июня в Великобритании.

Ранее Трамп заявлял о подписании торгового соглашения с Китаем. Позже министр торговли США Говард Латник пояснил, что подписание, о котором упоминал Трамп, лишь закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве и Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Дональд Трамп США КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

На юге Европы установилась экстремальная жара

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });