Лапид призвал сторонников правительства Израиля присоединиться к генеральной забастовке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции Израиля и партии "Еш Атид" Яир Лапид во вторник заявил, что согражданам, поддерживающим правительство, тоже нужно участвовать в генеральной забастовке 17 августа, которую организуют родственники удерживаемых в секторе Газа заложников.

"Вы можете остановиться на один день и сказать, что это все ужасно и печально, что вы не отворачиваетесь от людей и не просите молчать людей с разрушенной жизнью", - приводит The Times of Israel слова Лапида.

Газета напоминает, что забастовку организует группа October Council, представляющая членов семей заложников. Ее участники выступают против продолжения военной операции в секторе Газа и планов израильского правительства взять под контроль город Газа.

"Выходите на забастовку, потому что попросили семьи заложников - этого достаточно (...) выходите на забастовку, хотя бы на один день, и станет ясно, что нас объединяет одна хорошая вещь. Быть израильтянином, прежде всего и главным образом, означает иметь сердце", - добавил Лапид.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против группировки ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора. По данным Минздрава сектора Газа, в анклаве за время операции погибли более 61 тыс. человек.

На прошлой неделе кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль города Газа, который канцелярия премьера назвала планом "уничтожения ХАМАС". Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля получила указание "ликвидировать два оставшихся оплота ХАМАС в городе Газа и в центральных районах" сектора Газа.