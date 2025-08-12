Поиск

В 14 департаментах Франции объявили самый высокий уровень опасности из-за жары

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Метеорологические службы Франции объявили высочайший - красный - уровень опасности из-за чрезвычайно жаркой погоды на юго-западе страны, сообщают французские СМИ.

Данное предупреждение действует во вторник в 14 департаментах, в том числе в Жиронде и Дордони.

Жара держится на территории Франции уже не первый день. Накануне в некоторых районах был установлен температурный рекорд. В частности, в коммуне Сотерн воздух прогрелся до 42,5 градуса по Цельсию. Предыдущим рекордом считалась температура в 41,8 градуса по Цельсию, зафиксированная в августе 1906 года.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро во вторник сообщил об отмене нескольких междугородних поездов из-за жары. Среди них - поезда, курсирующие между Бордо и Марселем.

Ряд муниципалитетов снизил цену на вход в городские бассейны для того, чтобы местные жители смогли легче перенести жару.

Накануне сообщалось, что ряд стран на юге Европы столкнулся с чрезвычайно жаркой погодой.

Франция Европа
