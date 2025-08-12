Поиск

В МАГАТЭ подтвердили, что недалеко от ЗАЭС наблюдался дым

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МАГАТЭ во вторник наблюдали дым близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), увеличения уровня радиации нет, сообщили в международной организации.

"Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС видели сегодня дым, исходящий из административного здания станций после сообщений о возгорании близ охладительных башен", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

В нем отмечается, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что "увеличения уровня радиации нет, ядерная безопасность не затронута, пострадавших и жертв нет".

Ранее в Telegram-канале ЗАЭС говорилось, что вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промышленной зоны и прилегающих объектов Запорожской атомной электростанции, в результате обстрелов произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции.

В сообщении уточняется, что пожар локализован. Среди работников станции и населения близлежащих населенных пунктов пострадавших нет. Радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории соответствует естественным значениям и не превышает норму.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Лавров обсудил с Рубио аспекты подготовки к встрече Путина и Трампа на Аляске

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

