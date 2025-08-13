"Евротройка" готова возобновить санкции против Ирана при отсутствии сделки по атому до конца лета

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Франция, Германия и Великобритания заявили Организации Объединенных Наций, что готовы восстановить санкции в отношении Ирана, если Тегеран не согласится на сделку по атому до конца лета, сообщает The Financial Times.

"Мы ясно дали понять, что, если Иран не пожелает достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления, евротройка готова запустить механизм "снэпбека" (механизм восстановления прежних санкций - ИФ)", - говорится в письме глав МИД трех стран генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Второй раунд переговоров Иран-"Евротройка" на уровне заместителей министров иностранных дел прошел в конце июля в Стамбуле.

На переговорах делегация Ирана настаивала на прекращении санкций и сохранении права на обогащение урана.

Срок действия санкций истекает в октябре, но европейцы, как ожидается, поднимут вопрос о возможности продления этого срока.

Они хотят добиться того, чтобы Тегеран предпринял шаги для возобновления работы инспекторов МАГАТЭ на иранских ядерных объектах и, возможно, перевез запасы высокообогащенного урана в другую страну.

Ранее Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после атак Израиля и США на его ядерные объекты в июне. Тегеран раскритиковал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отказ осудить эти атаки, предположив, что у него были политические мотивы.