Пашинян не примет участия в заседании межправсовета ЕАЭС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, которое состоится в Киргизии 15 августа.

"Премьер-министр Армении не примет участия в заседании ЕАЭС. Он будет в отпуске с 12 по 15 августа включительно", - сказала армянским журналистам пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

В правительстве Армении журналистам сообщили, что в заседании примет участие вице-премьер Мгер Григорян.