На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На белорусско-российских учениях "Запад-2025" будет отрабатываться планирование применения ядерного оружия и "Орешника", сообщил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам закрытого доклада президенту Александру Лукашенко в среду.

"На учениях отработают планирование применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал Хренин, которого цитирует госагентство БелТА.

Министр обороны добавил, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".

Совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября. Руководство учением будет осуществлять Генеральный штаб вооруженных сил республики.

Темой учения заявлено "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.