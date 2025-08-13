Поиск

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На белорусско-российских учениях "Запад-2025" будет отрабатываться планирование применения ядерного оружия и "Орешника", сообщил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам закрытого доклада президенту Александру Лукашенко в среду.

"На учениях отработают планирование применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал Хренин, которого цитирует госагентство БелТА.

В миреЛукашенко объяснил решение перенести учения "Запад-2025" от западной границыЧитать подробнее

Министр обороны добавил, что на учениях белорусские военные с российскими коллегами также отработают вопросы планирования применения комплекса "Орешник".

Совместные учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября. Руководство учением будет осуществлять Генеральный штаб вооруженных сил республики.

Темой учения заявлено "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

РФ Белоруссия Запад-2025
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Зеленский может приехать в Берлин в среду для участия в видеозвонке с Трампом

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

ВМС КНР вытеснили американский эсминец из спорной акватории в Южно-Китайском море

Что случилось этой ночью: среда, 13 августа

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже

Белый дом сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });