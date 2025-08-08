Поиск

Лукашенко объяснил решение перенести учения "Запад-2025" от западной границы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру объяснил свое решение перенести белорусско-российские учения "Запад-2025" от западной границы республики вглубь ее территории.

"Отводя войска - это было мое распоряжение - вглубь страны, мы преследовали одну цель - не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная", - сказал Лукашенко, фрагмент интервью с которым в пятницу продемонстрировал гостелеканал "Первый информационный".

"Мы всем доказали, что не собираемся нападать там и что учения будем проводить в центре, в глубине Беларуси. Чтобы вам не дать повода и дальше нас упрекать в том, что мы собираемся нападать, как минимум, на страны восточного Евросоюза - на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину. Это главное", - подчеркнул белорусский президент.

На уточняющий вопрос интервьюера, было ли решение Белоруссии изменить замысел учений "чувствительным" для России, Лукашенко ответил: "Даже обсуждения не было. Ну отвели и отвели".

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили о снижении параметров белорусско-российских военных учений "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь страны от западных границ. Позже глава Генштаба ВС республики Павел Муравейко заявил, что план проведения учений может быть пересмотрен в зависимости от обстановки.

Проведение учений "Запад-2025" запланировано в Белоруссии в сентябре.

