Поиск

Варшава отвергает предложение Минска возобновить диалог

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Варшава категорически отвергает предложение Минска о возобновлении диалога, заявили в польском МИД.

"В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью", - говорится в заявлении.

Ранее МИД Польши получил от Минобороны Белоруссии письмо с соответствующим предложением. В польском ведомстве обосновывают отказ сложной ситуацией с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией, в создании которой Варшава обвиняет Минск, а также поддержкой республикой внешней политики России, в частности, СВО на Украине.

"Военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений в целях укрепления взаимного доверия", - подчеркнули в МИД Польши.

"В нынешней ситуации мы не видим возможности для переговоров, не говоря уже о конкретных действиях в этом направлении", - резюмировали в ведомстве.

МИД Польша Белоруссия Минобороны СВО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Зеленский может приехать в Берлин в среду для участия в видеозвонке с Трампом

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

ВМС КНР вытеснили американский эсминец из спорной акватории в Южно-Китайском море

Что случилось этой ночью: среда, 13 августа

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });