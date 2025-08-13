Варшава отвергает предложение Минска возобновить диалог

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Варшава категорически отвергает предложение Минска о возобновлении диалога, заявили в польском МИД.

"В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью", - говорится в заявлении.

Ранее МИД Польши получил от Минобороны Белоруссии письмо с соответствующим предложением. В польском ведомстве обосновывают отказ сложной ситуацией с нелегальной миграцией на границе с Белоруссией, в создании которой Варшава обвиняет Минск, а также поддержкой республикой внешней политики России, в частности, СВО на Украине.

"Военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений в целях укрепления взаимного доверия", - подчеркнули в МИД Польши.

"В нынешней ситуации мы не видим возможности для переговоров, не говоря уже о конкретных действиях в этом направлении", - резюмировали в ведомстве.