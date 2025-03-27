Польша перестала принимать на границе с Белоруссией заявления на международную защиту

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Польские пограничники перестали брать заявления на международную защиту от мигрантов на границе с Белоруссией, объявило Министерство внутренних дел и администрации Польши.

"С сегодняшнего дня приостановлено право подачи заявлений на международную защиту иностранцами на польско-белорусской границе, за исключением особых групп, указанных в законе. Срок приостановления в настоящее время составляет 60 дней. При необходимости приостановление можно продлить с согласия Сейма", - говорится в сообщении.

Этот шаг "необходим в связи с сохраняющейся сложной ситуацией на польско-белорусской границе и попытками незаконного пересечения польской границы, часто агрессивными группами иностранцев", объяснили в МВД.

"Приостановление дополняет комплексные действия, предпринятые до сих пор для защиты польской границы, жителей Польши и других государств-членов ЕС. Наши действия включают: укрепление физических барьеров, введение полного контроля на границе, оснащение пограничников и солдат, создание буферной зоны, проведение информационных кампаний и дипломатической деятельности", - говорится в сообщении.

"Приостановление "права на убежище" устраняет один из основных факторов привлечения иностранцев и их попыток незаконного пересечения польской границы, несмотря на то, что их целью является поездка в другие государства-члены ЕС или Великобританию", - подчеркнули в ведомстве.