Часть военного контингента РФ уже прибыла в Белоруссию для участия в учениях ОДКБ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам закрытого доклада президенту Александру Лукашенко в среду.

"В докладе президенту речь шла также о подготовке учений в рамках ОДКБ, которые пройдут на полигоне в Витебской области в период с 31 августа по 6 сентября. Часть подразделений российских Вооруженных сил уже прибыли, ожидается прибытие воинских контингентов других стран ОДКБ", - сказал Хренин, которого цитирует госагентство БелТА.

Глава Минобороны Белоруссии подчеркнул, что "эти учения также проводятся в плановом режиме, абсолютно спокойно, и демонстрируют открытость Беларуси и прозрачность ее намерений".