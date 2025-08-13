Поиск

Администрация Трампа рассматривает 11 кандидатов на пост следующего главы ФРС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает в общей сложности 11 кандидатов на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает CNBC.

Срок службы действующего главы ФРС Джерома Пауэлла в этой должности истекает в мае 2026 года.

По данным источников CNBC в администрации Трампа, в число рассматриваемых кандидатов, помимо называвшихся ранее, входят главный рыночный стратег Jefferies Дэвид Зервос, экс-член совета управляющих Федрезерва Ларри Линдси и главный инвестиционный директор направления активов с фиксированной доходностью BlackRock Рик Ридер.

Источники подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что список изучаемых Белым домом кандидатов также включает двух заместителей председателя ФРС - Мишель Боуман и Филипа Джефферсона, члена совета управляющих ЦБ Криса Уоллера, главу Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан, экс-главу ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, а также известного экономиста Марка Саммерлина.

Ранее Трамп сообщил журналистам, что рассматривает в качестве претендентов на пост главы ФРС советника его администрации по экономике Кевина Хассетта, а также Кевина Уорша, занимавшего аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входившего в совет управляющих ФРС.

Довольно длинный список кандидатов на должность руководителя американского ЦБ позволяет предположить, что процесс выбора следующего главы Федрезерва займет приличное время.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп, недовольный проводимой Пауэллом политикой, думает о том, чтобы объявить имя его преемника уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего.

ФРС США Дональд Трамп Джером Пауэлл
