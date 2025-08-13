Канцлер ФРГ выразил надежду на прогресс в украинском урегулировании

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после участия в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на прогресс в украинском урегулировании, сообщает в среду Bloomberg.

По его данным, Мерц заявил, что "есть надежда на движение вперед и на мир для Украины".

Канцлер предположил, что урегулирование конфликта должно предусматривать "сильные гарантии безопасности для Киева".

Он выразил мнение, что переговоры по Украине после саммита президентов США и РФ нужно проводить обязательно с участием украинской стороны.