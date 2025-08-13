Поиск

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, запланированная на Аляске, пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Организаторы пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате, который может стать подходящим местом для проведения саммита, будет Анкоридж. И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, соответствовала требованиям, предъявляемым к проведению исторической встречи", - отмечает CNN.

Собеседники телеканала уточнили, что Белый дом надеялся избежать ситуации, когда российского лидера и его окружение принимают на военном объекте США.

Но на Аляске сейчас пик туристического сезона, поэтому других подходящих мест для саммита подобрать не удалось.

Трамп проведет встречу с Путиным на Аляске в городе Анкоридж в пятницу, 15 августа.

