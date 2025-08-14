Володин назвал Освобождение Кореи от японского колониального господства общим праздником РФ и КНДР

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдума Вячеслав Володин заявил, что 80-летие освобождения Кореи от японского колониального господства - общий праздник для России и КНДР, который представляет собой доказательство длительных взаимоотношений стран.

"Наши страны связывают длительные отношения. Это наш общий праздник. 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты плечом к плечу сделали все, чтобы освободить страну от японских захватчиков", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.

Спикер Госдумы поблагодарил корейскую сторону за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи.

В свою очередь Цой Рён Хэ отметил, что в КНДР не забывают и "благоговейно вспоминают" подвиг и заслуги советских воинов, которые принимали участие в освобождении Кореи, "отдали свою кровь и драгоценную жизнь".

Володин возглавляет делегацию Госдумы, прибывшую в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.