Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Фото: Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Британское командование более не считает возможным развернуть в рамках "коалиции желающих" значительные силы на территории Украины, сообщает газета The Times.

"Британские военные руководители отвергли идею с 30-тысячным контингентом для защиты украинских городов и портов. Теперь они предлагают более "реалистичную миссию", связанную с обеспечением безопасности в воздухе над западной Украиной, помощи в тренировке украинских военных, разминировании Черного моря", - информирует издание.

"По имеющимся сведениям, такие силы не будут участвовать в снабжении войск на линии фронта. Роль США пока неясна", - отмечает газета.

По ее данным, ожидается, что коалиция будет заниматься логистикой, обеспечивать поставки оружия и обучение для восстановления украинских сухопутных сил; тренировки будут идти в западной части Украины.

Также коалиция планирует патрулировать небо над Украиной с использованием истребителей типа F-35 и Eurofighter Typhoon и обеспечивать безопасный проход судов в украинские порты и из них.

The Times не уточняет, откуда получила данную информацию.

10 июля сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер объявили о планах формирования будущих сил по обеспечению прекращения огня на Украине. По заявлению Макрона, численность франко-британского объединенного экспедиционного контингента, призванного стать основой международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине, может доходить до 50 тыс. военнослужащих.

"Коалиция желающих" - объединение из десятков стран, оказывающих военную помощь Украине. Среди прочего, в этой коалиции рассматривают возможность размещения миротворческих сил на украинской территории после завершения там боевых действий.