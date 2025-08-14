Поиск

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину
Фото: Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Британское командование более не считает возможным развернуть в рамках "коалиции желающих" значительные силы на территории Украины, сообщает газета The Times.

"Британские военные руководители отвергли идею с 30-тысячным контингентом для защиты украинских городов и портов. Теперь они предлагают более "реалистичную миссию", связанную с обеспечением безопасности в воздухе над западной Украиной, помощи в тренировке украинских военных, разминировании Черного моря", - информирует издание.

"По имеющимся сведениям, такие силы не будут участвовать в снабжении войск на линии фронта. Роль США пока неясна", - отмечает газета.

По ее данным, ожидается, что коалиция будет заниматься логистикой, обеспечивать поставки оружия и обучение для восстановления украинских сухопутных сил; тренировки будут идти в западной части Украины.

Также коалиция планирует патрулировать небо над Украиной с использованием истребителей типа F-35 и Eurofighter Typhoon и обеспечивать безопасный проход судов в украинские порты и из них.

The Times не уточняет, откуда получила данную информацию.

10 июля сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер объявили о планах формирования будущих сил по обеспечению прекращения огня на Украине. По заявлению Макрона, численность франко-британского объединенного экспедиционного контингента, призванного стать основой международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине, может доходить до 50 тыс. военнослужащих.

"Коалиция желающих" - объединение из десятков стран, оказывающих военную помощь Украине. Среди прочего, в этой коалиции рассматривают возможность размещения миротворческих сил на украинской территории после завершения там боевых действий.

Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6963 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });