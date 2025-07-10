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Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер объявили о планах формирования будущих сил по обеспечению прекращения огня на Украине. Их пресс-конференцию в командном центре НАТО в Нортвуде транслировали французские СМИ.

Как сказал Макрон, численность франко-британского объединенного экспедиционного контингента, призванного стать основой международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине, может доходить "до 50 тысяч военнослужащих".

"Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они могут насчитывать до 50 тысяч военнослужащих, способных быть задействованными в крупномасштабной операции", - сказал президент.

По его словам, эти силы также смогут "объединить других европейских партнеров" и быть предоставленными в распоряжение НАТО.

Стармер сообщил, что у этой коалиции есть штаб-квартира в Париже, которая уже функционирует и завершает формирование структур управления по согласованию с Киевом. Через год эта штаб-квартира будет перенесена в Лондон.

Оба лидера сделали эти заявления после того, как совместно провели по видеосвязи совещание стран "коалиции желающих". В совещании участвовал специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог.

"Коалиция желающих" - объединение из десятков стран, оказывающих военную помощь Украине. Среди прочего, в этой коалиции рассматривают возможность размещения миротворческих сил на украинской территории после завершения там боевых действий.

НАТО Эммануэль Макрон Франция Украина Кир Стармер Кит Келлог Великобритания
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