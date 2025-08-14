Более 100 международных организаций обвинили Израиль в помехах доставке гумпомощи в Газу

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Более 100 международных организаций опубликовали совместное письмо, в котором обвиняют Израиль в создании препятствий для поступления гуманитарной помощи в Газу.

Текст письма подписали и опубликовали на своих сайтах 108 международных организаций, в том числе "Врачи без границ", Норвежский совет по делам беженцев, Oxfam, Комитет в защиту журналистов, Action against hunger (международная организация по борьбе с голодом).

"Вместо того, чтобы решить проблему с нарастающими заторами фур, доставляющих грузы, израильские власти отклонили запросы десятков неправительственных организаций (НПО) на ввоз жизненно важных товаров, ссылаясь на то, что эти организации "не уполномочены поставлять помощь". Только в июле более 60 таких запросов были отклонены по этой причине", - говорится в письме.

В нем отмечается, что "эти препятствия привели к тому, что на складах в Иордании и Египте остается продовольствие, медикаменты, вода и предметы обихода на миллионы долларов, в то время как палестинцы страдают от голода".

Авторы документа подчеркивают, что "многие из организаций, которым теперь отказывают в разрешении поставлять помощь, работают в Газе десятилетиями, пользуются доверием местных общин и имеют опыт безопасной доставки помощи".

Подобная ситуация связана с введением новых правил регистрации международных НПО, которые были введены израильской стороной, говорится в письме. "По этим правилам в регистрации могут отказать на основании расплывчатых и политизированных критериев, например, якобы из-за "делегитимизации" государства Израиль", - отмечают авторы.

Авторы письма обратились с призывом к государствам мира "давить на Израиль с требованием прекратить использование гуманитарной помощи как оружия, в том числе через бюрократические препоны, такие как процедуры регистрации". Кроме того, они требуют "немедленного и безусловного открытия всех наземных переходов и создания условий для доставки жизненно необходимой гуманитарной помощи".

Между тем израильская сторона отвергает обвинения со стороны НПО.

"Мы отвергаем ложные утверждения, сделанные более чем 100 международными организациями, которые обвиняют Израиль в блокировании гуманитарной помощи для Газы", - говорится в сообщении Координационного управление израильского правительства по делам территорий (COGAT) в соцcети Х.

В сообщении подчеркивается, что "Израиль действует с целью обеспечить и облегчить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, тогда как ХАМАС стремится использовать эту помощь для усиления своих военных возможностей и укрепления контроля над населением". "Это иногда происходит под прикрытием отдельных международных гуманитарных организаций, сознательно или несознательно", - подчеркивает COGAT.