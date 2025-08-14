В ЕС считают, что переговоры по Украине можно вести только после прекращения огня

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Европе приветствуют усилия США по мирному урегулированию на Украине, однако считают, что переговоры необходимо начинать только после установления режима прекращения огня, говорится в заявлении, опубликованном в четверг по итогам видеоконференции с участием группы лидеров "Коалиции желающих".

"Необходимо продолжать придерживаться подхода, сочетающего активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию. (...) Конструктивные переговоры могут состояться только в контексте прекращения огня. Санкции и более широкие экономические меры для оказания давления на военную экономику России должны быть усилены, если Россия не согласится на прекращение огня на саммите в пятницу", - отмечается в документе.

В заявлении лидеры "Коалиции желающих" также повторили следующую позицию: международные границы не должны изменяться с помощью силы, и Украина должна иметь гарантии безопасности для защиты своего суверенитета.

"Не следует налагать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО", - отмечается в коммюнике.

В видеоконференции 13 августа приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмммануэль Макрон, а также президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее этим же днем прошли открытые дискуссии с участием президента США Дональда Трампа.