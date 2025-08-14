После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

Перед встречей будет открытая для прессы часть беседы, затем переговоры тет-а-тет, затем - в составе делегаций

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров на Аляске, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа, - сказал Ушаков. - Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков".

"Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", - добавил он.

"Время (встречи) будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть, конечно, временные параметры, но я вам сказал, когда начнутся переговоры, а когда закончатся - это будет зависеть, прежде всего от президентов", - продолжил Ушаков.

Отвечая на вопрос, когда планируется возврат российской делегации из США в Россию, Ушаков сказал: "Делегация вернется. Очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров".

На вопрос, предусматривается ли открытая для прессы часть перед началом переговоров, он ответил: "Предусматривается, что при начале встречи каждый президент скажет несколько слов, это обычная практика международных переговоров".

Ранее он сказал, что программа саммита согласована, за последние дни интенсивно решаются разные вопросы, в том числе визовые, и "в первую очередь ведется активная проработка политической составляющей саммита".

Трамп и Путин проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.