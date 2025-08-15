Поиск

Берлин раскритиковал планы Израиля расширить поселения на Западном берегу Иордана

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Германия не согласна с планами израильского правительства продолжать строительство поселений на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении немецкого МИД в пятницу.

"Правительство ФРГ выступает категорически против заявлений правительства Израиля об утверждении строительства тысяч новых единиц жилья в израильских поселениях на Западном берегу", - отмечается в тексте.

В МИД Германии считают, что такое решение противоречит международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, а также затрудняет урегулирование конфликта путем реализации принципа "двух государств для двух народов".

"Германия призывает правительство Израиля прекратить строительство поселений и признает только изменения границ от 04.06.1967 г., согласованные сторонами конфликта", - говорится в сообщении.

В четверг сообщалось, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич одобрил строительство новых израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Министр финансов объявил о строительстве 3401 единицы нового жилья возле Маале-Адумим и еще 3515 в соседнем районе, возобновляя давно заблокированный проект E1, который критики рассматривают как стратегический барьер для создания будущего палестинского государства", - информировал израильский портал Ynet.

Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан. Цель проекта - строительство поселения, которое соединит израильские поселения Маале Адумим и Иерусалим, тем самым расширив израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.

Международное сообщество, включая ООН и основные мировые державы, считает проект препятствием для мирного процесса и созданием препятствий для создания палестинского государства.

Проект E1 был фактически заморожен с начала 2010-х годов.

Ранее на этой неделе глава израильского МИД Гидеон Саар заявил журналистам, что Израиль выступает против реализации принципа "два государства для двух народов" и не позволит создать возле себя государство палестинцев.

