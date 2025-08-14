Поиск

В Израиле одобрили строительство новых поселений на палестинских территориях

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич одобрил строительство новых израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Ynet.

"Министр финансов объявил о строительстве 3401 единицы нового жилья возле Маале-Адумим и еще 3515 в соседнем районе, возобновляя давно заблокированный проект E1, который критики рассматривают как стратегический барьер для создания будущего палестинского государства", - отмечает портал.

В публикации говорится, что "этот шаг сигнализирует о стремлении к фактическому израильскому суверенитету на Западном берегу".

Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.

Цель проекта - строительство поселения, которое соединит израильские поселения Маале-Адумим и Иерусалим, тем самым расширив израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.

Международное сообщество, включая ООН и основные мировые державы, считает проект препятствием для мирного процесса и создания палестинского государства.

Проект E1 был фактически заморожен с начала 2010-х годов. В 2010 году Израиль объявил о планах строительства в этом районе, что вызвало серьезную международную реакцию, вследствие которой строительство было приостановлено.

Израиль Западный берег реки Иордан Маале-Адумим Иерусалим Эль-Эзариа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Британия отказалась от планов отправки многотысячного контингента на Украину

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Ситуация в Белграде приходит в норму после ночных беспорядков

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6963 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });