В Израиле одобрили строительство новых поселений на палестинских территориях

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич одобрил строительство новых израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Ynet.

"Министр финансов объявил о строительстве 3401 единицы нового жилья возле Маале-Адумим и еще 3515 в соседнем районе, возобновляя давно заблокированный проект E1, который критики рассматривают как стратегический барьер для создания будущего палестинского государства", - отмечает портал.

В публикации говорится, что "этот шаг сигнализирует о стремлении к фактическому израильскому суверенитету на Западном берегу".

Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.

Цель проекта - строительство поселения, которое соединит израильские поселения Маале-Адумим и Иерусалим, тем самым расширив израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.

Международное сообщество, включая ООН и основные мировые державы, считает проект препятствием для мирного процесса и создания палестинского государства.

Проект E1 был фактически заморожен с начала 2010-х годов. В 2010 году Израиль объявил о планах строительства в этом районе, что вызвало серьезную международную реакцию, вследствие которой строительство было приостановлено.