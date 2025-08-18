Поиск

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Психоз от совета ChatGPT, сокращение популяции тропических птиц из-за экстремальной жары, а также сходство деменции кошек с болезнью Альцгеймера у людей

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американец решил отказаться от хлора в диете и, посоветовавшись с ChatGPT, заменил поваренную соль на бромид натрия, получил хроническое отравление и попал в больницу с психозом. Хроническое отравление бромом, или бромизм, проявляется разнообразными нейропсихиатрическими и дерматологическими симптомами. Мужчина приобрел бромид натрия через интернет и в течение трех месяцев заменял им пищевую соль. В течение первых суток в стационаре пациент проявлял нарастающие признаки паранойи, зрительных и слуховых галлюцинаций, а также предпринял попытку побега, после чего был принудительно помещен под психиатрическое наблюдение. В течение трех недель госпитализации уровень хлора пациента постепенно нормализовался, психотические симптомы купировались.

- Компания Eli Lilly сообщила об успехе третьей фазы клинических испытаний низкомолекулярного перорального агониста ГПП-1 орфоглипрона при избытке массы тела и ожирении в отсутствие сахарного диабета. Имеющиеся препараты представляют собой пептидные молекулы, они дороги в производстве и требуют инъекционного введения, кроме одной формы пептида семаглутида, которую можно принимать преорально. Низкомолекулярные препараты с тем же механизмом действия теоретически проще производить и хранить, что сделало бы лечение более доступным.

- В местности Леди-Герару исследователи обнаружили одни из древнейших человеческих зубов, возраст которых около 2,6–2,8 млн лет, а также останки австралопитеков, которые, похоже, принадлежали к ранее неизвестному виду, который существовал в самом начале плейстоцена. В таком случае, в эфиопском регионе Афар между 3 и 2,5 млн лет назад обитали представители сразу трех эволюционных линий гоминин: ранние Homo, австралопитеки гари и еще один неизвестный вид австралопитеков. Кроме того, в тот же период в Восточной Африке появились и парантропы, то есть четвертая линия, остатков которых пока не находили в Афаре. Это ставит вопросы, как уживались все эти гоминины друг с другом и не связано ли отсутствие парантропов в Афаре с тем, что они не выдержали конкуренцию.

- Из-за экстремальной жары численность пернатых в тропиках с 1950 по 2020 год сократилась на 25-38% (по сравнению с гипотетическим сценарием без климатических изменений). Этот эффект выше, чем от прямого воздействия человека на природу (например, от вырубки лесов). Полученные результаты могут объяснять, почему численность птиц сокращается даже в нетронутых лесах Южной и Центральной Америки.

- Компания D-wave вместе с Volkswagen протестировала новый алгоритм квантового отжига для управления городским трафиком на карте реальной дорожной сети участка Алма-Аты. Компаниям удалось заметно ускорить обработку данных и проверить систему на реальной задаче с сотнями автомобилей. Все вычисления выполнял квантовый процессор Advantage2 в полностью автоматическом режиме.

- Шотландские исследователи обнаружили у кошек с деменцией амилоидные бляшки в мозге, а кроме этого заметили, что микроглия и астроциты разрушают мозговые синапсы. Это роднит деменцию кошек с болезнью Альцгеймера у людей. Поскольку синапсы проводят нервные импульсы, их потеря связана с ухудшением памяти и когнитивных функций, наблюдаемым при болезни Альцгеймера. Исследователи подтвердили выводы предыдущих работ и обнаружили, что в зонах синапсов мозга у старых животных и у животных с синдромом когнитивной дисфункции накапливается бета-амилоид в сравнении с мозгом молодых животных. Исследователи считают, что кошки могли бы стать более удачной естественной моделью для изучения болезни Альцгеймера: у грызунов заболевание приходится вызывать искусственно.

- Циклы из углеродов стабильнее, чем кажутся, если вокруг них завернуть пару дополнительных молекул. Это недавно показали химики, которые получили катенан (от латинского слова catena – цепь, это соединения, в которых молекулы соединены не химически, а механически, наподобие звеньев цепи), содержащий 48-членный цикл из атомов углерода, в растворе.

- Вместе с Марией Григорьевой – членом коллаборации ATLAS – N+1 заглянули в бухгалтерию Европейской организации ядерных исследований, чтобы понять, кто содержит Большой адронный коллайдер.

- В конце июля компания Mitrix Bio анонсировала старт испытаний митохондриальной трансплантации. Первым пациентом станет 90-летний квантовый физик Джон Крамер. N+1 рассказал, почему может помолодеть доктор Крамер.

