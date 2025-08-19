В Вашингтоне надеются, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В США рассчитывают, что встречу президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским получится организовать до конца августа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Осведомленный источник сообщил, что есть надежда провести встречу Путина и Зеленского до конца августа", - написал Равид в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого началось обсуждение организации встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

"В завершении встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехсторонние переговоры - президенты обеих стран плюс я", - добавил Трамп.

Трамп выражал надежду на организацию трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать украинский кризис.

В понедельник Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. В последующих переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.