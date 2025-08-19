Поиск

Пожары в Испании охватили за сутки еще 30 тыс. га

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бушующие в Испании природные пожары распространились за сутки еще на 30 тыс. га, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на Европейскую информационную систему о лесных пожарах.

Таким образом, с начала 2025 года от пожаров пострадали около 373 тыс. га испанских территорий. Это - рекордно высокий показатель для страны. Прежний рекорд был установлен в 2022 году, когда огонь охватил 306 тыс. га.

Основные очаги возгорания находятся в автономных сообществах Галисия, Кастилия-Леон, Астурия и Эстремадура.

В бушующих в настоящее время пожарах погибли не менее четырех человек. Более 30 тыс. жителей эвакуировали.

Испания
