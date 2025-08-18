Поиск

В Испании число жертв пожаров выросло до четырех

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Испании число погибших из-за природных пожаров выросло до четырех, сообщают европейские СМИ.

В автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе страны перевернулась пожарная машина, погиб один пожарный.

На прошлой неделе в Испании погибли еще три человека.

В тушении пожаров, которые быстро распространяются из-за жары, задействованы, в частности, почти 2 тысячи военных.

Основные очаги возгорания находятся в автономных сообществах Галисия, Кастилия-Леон, Астурия и Эстремадура.

Испания Кастилия-Леон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

Глава МИД Венгрии сообщил о приостановке поставок нефти из РФ из-за Украины

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 августа

Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно

Bloomberg пишет о трудном выборе Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с европейскими лидерами

Трамп и Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с европейскими лидерами

Умер британский актер Теренс Стэмп

Умер британский актер Теренс Стэмп

Уиткофф заявил, что США теперь нацелены на мирное соглашение по Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6986 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });