В Испании число жертв пожаров выросло до четырех

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Испании число погибших из-за природных пожаров выросло до четырех, сообщают европейские СМИ.

В автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе страны перевернулась пожарная машина, погиб один пожарный.

На прошлой неделе в Испании погибли еще три человека.

В тушении пожаров, которые быстро распространяются из-за жары, задействованы, в частности, почти 2 тысячи военных.

Основные очаги возгорания находятся в автономных сообществах Галисия, Кастилия-Леон, Астурия и Эстремадура.