В Иране заявили, что администрация Трампа отвергала компромиссы Тегерана по ядерному вопросу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что администрация президента США Дональда Трампа с самого начала переговорного процесса отклоняла компромиссные предложения Тегерана по ядерной проблеме и настаивала на невыполнимых, по мнению иранской стороны, условиях, сообщает в среду агентство ИРНА.

"США настаивали на достижении цели, которая, по нашему мнению, была невозможна, а именно - на "нулевом обогащении", - сказал он в интервью агентству.

По словам Аракчи, у Ирана же "было несколько оперативных планов для достижения компромисса".

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне. Целью операции декларировалось уничтожение иранской ядерной программы. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль.

Иранские власти на протяжении многих лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.