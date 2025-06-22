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При ударах по Ирану США были задействованы шесть бомбардировщиков В-2 и подводные лодки

При ударах по Ирану США были задействованы шесть бомбардировщиков В-2 и подводные лодки
Обслуживание бомбардировщика B-2
Фото: ABACA/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана США задействовали шесть бомбардировщиков-невидимок В-2, которые сбросили 12 противобункерных авиабомб на завод по обогащению урана в Фордо, сообщает CNN, ссылаясь на американского чиновника.

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Кроме того, "30 крылатых ракет TLAM было выпущены армейскими подводными лодками по объектам в Натанзе и Исфахане, две ракеты по Натанзу выпустил один из В-2", информировал источник телеканала.

При этом Fox News сообщает, что группа из трех бомбардировщиков B-2A Spirit сбросила шесть противобункерных авиационных бомб GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) весом 13,6 тонн, которые являются одним из самых мощных неядерных боеприпасов в арсенале ВВС США, на иранский объект по обогащению урана в Фордо, находящийся в горах под 90-метровой толщей скал.

Атомные подводные лодки, находившиеся в 640 км от Ирана, нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk, которые имеют дальность действия 1,6 тыс. км, по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане, отмечает телеканал.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

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