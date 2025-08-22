Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом озвучил свое видение мирного плана по Украине.

"В первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия и прекращении огня на линии соприкосновения. То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Это очень важно. И для России в том числе. Вы же видите, что приятного, если бьют по аэродромам, взрывают нефтебазы внутри России и по жилым кварталам, и по заводам. Ничего хорошего для России нет. Путин же это понимает не хуже, чем я. То есть для России это не надо. Для Украины тем более", - добавил белорусский президент.

Он пояснил, что "после того, как они "Орешником" нанесли удар по крупному заводу, где под землей 8-10 этажей и где они (украинцы - ИФ) могли чего-то производить, украинцы поняли: беда, могут же бабахнуть и по Банковой (улица в Киеве, где находится резиденция президента Украины - ИФ)".

Лукашенко подчеркнул, что у российской стороны была возможность пойти на существенную эскалацию конфликта, применив комплекс "Орешник" по более чувствительным для Киева объектам.

"Инсайдерская вам информация. Такие у кого-то замыслы были в России (не буду называть). Путин сказал: "Ни в коем случае". Они были готовы нанести (...) Если бы ахнули "Орешником" по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось", - сказал белорусский президент.